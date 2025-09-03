Ричмонд
В Москве надеются на возвращение конфискованной дипсобственности

Москва рассматривает урегулирование этой проблемы как необходимую основу для дальнейшего диалога.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос возврата российской дипломатической собственности, изъятой в США, остаётся ключевым условием для восстановления полноформатных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Об этом на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона ожидает возвращения конфискованных объектов недвижимости и рассматривает урегулирование этой проблемы как необходимую основу для дальнейшего диалога.

Ранее Генпрокуратура России (ГП) в направленном в Арбитражный суд Москвы иске потребовала взыскать в пользу РФ принадлежащую одному из крупнейших банков Латвии Rietumu Banka компанию, владеющую недвижимостью в России.

