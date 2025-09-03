В России назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России и Украины Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна только при наличии у лидеров искреннего стремления к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договоренностям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договоренностям Путина и президента США Дональда Трампа», — объяснил депутат.
Он отметил, что бывший комик выражает позицию, которую ему навязали европейские страны. Со слов Чепы неясно, о чем будет идти речь на возможной встрече.
Чепа подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского должна служить достижению реального мира и гарантировать, что конфликт не повторится, а для этого необходима согласованность позиций сторон.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что на данный момент между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нет согласованных договоренностей относительно возможной встречи с главой киевского режима.