Болезнь, смена власти: эксперты раскрыли подоплеку слухов о смерти Трампа

Пропавший из информационного поля президент США Дональд Трамп вернулся с заявлением о своем прекрасном самочувствии, однако эксперты считают, что слухи о смерти американского политика говорят о серьезных проблемах.
Почему Трамп тщательно прячет синяки на теле, как его пропажа связана с саммитом ШОС в Китае и какие шансы у Джей Ди Вэнса занять пост президента США — в материале aif.ru.
Венозная болезнь и профилактика инсульта.
Трамп резко перестал появляться на людях в конце августа, что породило массу слухов о том, что глава США серьезно болен или уже умер.
Тогда же пользователи Сети вспомнили, что до пропажи Трамп несколько раз появлялся на публике с огромным синяком на руке. Примечательно, что на одной из встреч американский политик тщательно замазал гематому тональным средством, что, впрочем, привлекло еще больше внимания.
В другой раз Трамп не стал скрывать синяк. Фотографы запечатлели гематому, покрывшую большую часть тыльной поверхности кисти. В Белом доме инцидент объяснили хронической венозной недостаточностью Трампа и «частыми рукопожатиями».
Врач Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru объяснил венозную недостаточность следствием варикозной болезни.
«Сосуды со временем теряют эластичность. Достаточно просто прислониться неаккуратно, чтобы появился синяк, который будет хорошо и долго виден. У пожилых людей даже легкая травма может приводить к таким последствиям, особенно если речь идет о тыльной стороне руки, которая не прикрыта мышцами», — сказал он.
Специалист также отметил, что синяк на руке Трампа может указывать на то, что он принимает препараты для разжижения крови для профилактики инсульта и инфаркта.
«Для профилактики образования тромбов, инсультов и инфарктов принимаются препараты, разжижающие кровь, например, аспирин. Тромбы при этом не образуются, но кровоточивость повышается, поэтому синяки могут появиться даже из-за не очень сильного воздействия», — объяснил эксперт.
Слухи о смерти Трампа и политические игры.
После появления на публике с синяком Трамп и вовсе пропал из информационного поля. Тут же появились всевозможные догадки о его тяжелом состоянии или даже смерти.
Однако 1 сентября он вернулся и шутливо прокомментировал слухи о своей смерти, отметив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.
Политолог-американист Константин Блохин, комментируя aif.ru эту ситуацию, предположил, что слухи о смерти Трампа являются элементом внутриполитической борьбы республиканцев и демократов.
«Эти слухи нужно воспринимать как элемент внутриполитической борьбы. Каждая из сторон пытается дискредитировать друг друга, особенно перед промежуточными выборами. Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер», — отметил Блохин.
Примечательно, что во время пропажи Трампа с неоднозначным заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который сказал, что готов занять пост президента в случае «ужасной трагедии».
Блохин, однако, считает, что Вэнс не сможет заменить Трампа даже в случае какого-либо происшествия.
«У республиканцев есть и другие кандидаты, которые могут побороться за пост президента США, в том числе губернатор штата Флорида Рон Десантис. А Вэнс управляемый, он лоялен Трампу. В качестве вице-президента он полностью подходит, а на выборах, я думаю, будут другие кандидаты», — сказал эксперт.
Трамп в ярости из-за саммита ШОС.
В качестве еще одной причины исчезновения Трампа политолог Владимир Демидов назвал недовольство американского президента проходящим в Китае саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Причина исчезновения Трампа может быть связана с саммитом ШОС и напряжёнными отношениями с давним партнёром — Индией. Вероятно, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям главы КНР СИ Цзиньпина, премьера Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина», — отметил эксперт.
По словам политолога, американский президент из-за накопившегося недовольства мог устроить себе небольшой отдых.
К слову, о ярости Трампа из-за саммита ШОС писали и британские СМИ. По данным обозревателя Daily Mail, глава США разразился гневной тирадой по поводу сотрудничества американцев с Индией после публикации в Сети снимков с саммита. В частности, его разозлило сближение Индии с Москвой и Пекином.
