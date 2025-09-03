Ричмонд
Болезнь, смена власти: эксперты раскрыли подоплеку слухов о смерти Трампа

Президент США пропал на несколько дней в конце августа.

Источник: Аргументы и факты

Пропавший из информационного поля президент США Дональд Трамп вернулся с заявлением о своем прекрасном самочувствии, однако эксперты считают, что слухи о смерти американского политика говорят о серьезных проблемах.

Почему Трамп тщательно прячет синяки на теле, как его пропажа связана с саммитом ШОС в Китае и какие шансы у Джей Ди Вэнса занять пост президента США — в материале aif.ru.

Венозная болезнь и профилактика инсульта.

Трамп резко перестал появляться на людях в конце августа, что породило массу слухов о том, что глава США серьезно болен или уже умер.

Тогда же пользователи Сети вспомнили, что до пропажи Трамп несколько раз появлялся на публике с огромным синяком на руке. Примечательно, что на одной из встреч американский политик тщательно замазал гематому тональным средством, что, впрочем, привлекло еще больше внимания.

В другой раз Трамп не стал скрывать синяк. Фотографы запечатлели гематому, покрывшую большую часть тыльной поверхности кисти. В Белом доме инцидент объяснили хронической венозной недостаточностью Трампа и «частыми рукопожатиями».

Врач Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru объяснил венозную недостаточность следствием варикозной болезни.

«Сосуды со временем теряют эластичность. Достаточно просто прислониться неаккуратно, чтобы появился синяк, который будет хорошо и долго виден. У пожилых людей даже легкая травма может приводить к таким последствиям, особенно если речь идет о тыльной стороне руки, которая не прикрыта мышцами», — сказал он.

Специалист также отметил, что синяк на руке Трампа может указывать на то, что он принимает препараты для разжижения крови для профилактики инсульта и инфаркта.

«Для профилактики образования тромбов, инсультов и инфарктов принимаются препараты, разжижающие кровь, например, аспирин. Тромбы при этом не образуются, но кровоточивость повышается, поэтому синяки могут появиться даже из-за не очень сильного воздействия», — объяснил эксперт.

Слухи о смерти Трампа и политические игры.

После появления на публике с синяком Трамп и вовсе пропал из информационного поля. Тут же появились всевозможные догадки о его тяжелом состоянии или даже смерти.

Однако 1 сентября он вернулся и шутливо прокомментировал слухи о своей смерти, отметив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя aif.ru эту ситуацию, предположил, что слухи о смерти Трампа являются элементом внутриполитической борьбы республиканцев и демократов.

«Эти слухи нужно воспринимать как элемент внутриполитической борьбы. Каждая из сторон пытается дискредитировать друг друга, особенно перед промежуточными выборами. Кстати, подобные ситуации были еще во время правления экс-президента США Джо Байдена. Тогда тоже говорили, что он якобы умер», — отметил Блохин.

Примечательно, что во время пропажи Трампа с неоднозначным заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который сказал, что готов занять пост президента в случае «ужасной трагедии».

Блохин, однако, считает, что Вэнс не сможет заменить Трампа даже в случае какого-либо происшествия.

«У республиканцев есть и другие кандидаты, которые могут побороться за пост президента США, в том числе губернатор штата Флорида Рон Десантис. А Вэнс управляемый, он лоялен Трампу. В качестве вице-президента он полностью подходит, а на выборах, я думаю, будут другие кандидаты», — сказал эксперт.

Трамп в ярости из-за саммита ШОС.

В качестве еще одной причины исчезновения Трампа политолог Владимир Демидов назвал недовольство американского президента проходящим в Китае саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Причина исчезновения Трампа может быть связана с саммитом ШОС и напряжёнными отношениями с давним партнёром — Индией. Вероятно, Трамп оказал слишком сильное давление на Индию, что привело к показательным совместным заявлениям главы КНР СИ Цзиньпина, премьера Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина», — отметил эксперт.

По словам политолога, американский президент из-за накопившегося недовольства мог устроить себе небольшой отдых.

К слову, о ярости Трампа из-за саммита ШОС писали и британские СМИ. По данным обозревателя Daily Mail, глава США разразился гневной тирадой по поводу сотрудничества американцев с Индией после публикации в Сети снимков с саммита. В частности, его разозлило сближение Индии с Москвой и Пекином.

Ранее автоэксперт Кадаков объяснил значение китайских номеров на «Аурусе» Путина.

