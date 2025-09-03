Путин прибыл на торжественный прием после парада в Пекине. Видео

Путин сфотографировался с мировыми лидерами и отправился на официальный прием.
Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Пекин на парад по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, после его завершения сначала сделал общую фотографию с другими мировыми лидерами, а после отправился на торжественный прием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием», — передали в Кремле. Информация размещена в официальном telegram-канале.
Военный парад длился 1,5 часа. Кульминацией церемонии, проходившей на площади Тяньаньмэнь, стал запуск в небо 80 тысяч голубей. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, а также были задействованы сотни воздушных и наземных единиц военной техники. По данным организаторов, в параде приняли участие 45 подразделений. Впервые в истории Китай представил Военно-космические силы и Кибервойска своей армии. Все подробности парада с места событий передавали в трансляции корреспонденты URA.RU.