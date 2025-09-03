Путин прибыл на торжественный прием после парада в Пекине. Видео

Военный парад длился 1,5 часа. Кульминацией церемонии, проходившей на площади Тяньаньмэнь, стал запуск в небо 80 тысяч голубей. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек, а также были задействованы сотни воздушных и наземных единиц военной техники. По данным организаторов, в параде приняли участие 45 подразделений. Впервые в истории Китай представил Военно-космические силы и Кибервойска своей армии. Все подробности парада с места событий передавали в трансляции корреспонденты URA.RU.