Сотрудники Государственной пограничной службы Украины убили мужчину, который пытался пересечь границу с Республикой Молдова в неположенном месте. Подробности приводит украинский информпортал «Страна.ua».
«По словам пограничников, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74…», — сообщили журналисты.
Пресс-служба Южного региональное управление погранслужбы Незалежной подтвердила сам факт инцидента. Тем не менее силовики сделали акцент на «предупреждениях», которые якобы сделали патрульные прежде, чем открыть огонь на поражение.
На данный момент не известны причины, по которым мужчины пытались сбежать в Молдавию, однако в СМИ предполагают, что они пытались избежать принудительной мобилизации в формирования ВСУ.
В свою очередь, представители украинской Госпогранслужбы сейчас занимаются не только охраной границ. Минувшим летом стало известно, что в ряды силовиков попало много уголовников, которые крадут у побратимов из ВСУ оружие для последующей продажи.
