Китай впервые представил на параде свою ядерную триаду

Парад организован в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

В среду на военном параде в Пекине Китай впервые продемонстрировал свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования, сформировав ядерную триаду.

Комментатор трансляции отметил: «Впервые вместе представлены ракеты воздушного базирования “Цзинлэй-1”, межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования “Цзюйлан-3”, а также межконтинентальные ракеты наземного базирования “Дунфэн-61” и “Дунфэн-31”».

Государственное агентство Синьхуа подтвердило, что Китай впервые представил свои стратегические силы в качестве ядерной триады на военном параде, посвященном Дню Победы, который прошел на площади Тяньаньмэнь.

Парад был организован в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.