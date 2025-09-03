WP: Си Цзиньпин демонстрацией нового оружия в Пекине дал сигнал США

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Дональд Трамп попросил председателя КНР передать приветствия лидерам РФ и КНДР — Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, присутствующим на параде. Он также обратился к китайскому коллеге с напоминанием о вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне и заподозрил трех лидеров в заговоре против Вашингтона.