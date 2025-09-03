Путин присутствует на торжественном приёме в Доме народных собраний в Пекине

Путин присутствует на торжественном приёме в Доме народных собраний. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
От России на это значимое собрание приглашены министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Делегация прибыла на торжественный приём сразу после впечатляющего военного парада на площади Тяньаньмэнь, где впервые продемонстрировали свои силы войска киберпространства. Завершением этого грандиозного мероприятия стало зрелищное и символическое действие: в небо взмыло 80 тысяч белоснежных голубей, олицетворяющих мир и надежду.