Путин присутствует на торжественном приёме в Доме народных собраний в Пекине

Делегация прибыла на торжественный приём сразу после впечатляющего военного парада на площади Тяньаньмэнь, где впервые продемонстрировали свои силы войска киберпространства. Завершением этого грандиозного мероприятия стало зрелищное и символическое действие: в небо взмыло 80 тысяч белоснежных голубей, олицетворяющих мир и надежду.