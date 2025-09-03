Танец дракона, слона и медведя

Явно обозначилось смысловое ядро ШОС, или, как иногда отмечают, платформа РИК: Россия — Индия — Китай, которые и выступили инициаторами ряда кардинальных по значимости проектов. Китай по праву принимающей стороны инициировал, во-первых, вопрос создания более справедливой и равноправной системы «глобального управления», которая, по мысли Си Цзиньпина, обеспечивала бы всем странам, независимо от их размера, силы и богатства, равные возможности в мире, где было бы расширено их представительство и звучал бы их голос. Эту концепцию Китай выдвигал еще в 2015 году на Генассамблее ООН. Но теперь, видимо, условия для вызова западно-центричному миру созрели окончательно.
Во-вторых, не менее важно выглядит и предложенный председателем Си проект создания Банка ШОС, дополненный российским предложением о выстраивании параллельной с ним новой финансовой архитектуры. Понятно, что такие предложения были согласованы и проработаны заранее. И не являются чьим-то экспромтом. Причем речь явно идет не о создании некоего дублера Международного валютного фонда (МВФ). Известно, что МВФ остается инструментом увековечивания неоколониальной модели, предусматривающей предоставление кредитов при условии навязываемых реформ, что на деле выражается в ограничении суверенитета заемщика. Поэтому новый банк должен функционировать в связке с собственным клиринговым центром и единой наднациональной платежной системой типа SWIFT, угрозой отключения от которой западные страны постоянно манипулируют. А значит, национальные платежные системы России, Китая, Индии, других стран должны быть объединены в рамках ШОС. Не исключено, что появится свое рейтинговое агентство без обычного для таких институтов конъюнктурного влияния политики. Все в совокупности должно стать привлекательной моделью для все большего числа развивающихся стран. Так что и уверений в рыхлости ШОС станет меньше.
Важным явлением саммита в этом году стало демонстративное сближение недавних соперников — Индии и Китая. Заговорили даже о «совместном танце слона и дракона», к которому, без сомнения, присоединится и русский медведь. На обе страны американцами был оказан сильнейший нажим ради того, чтобы нарушить их политические и экономические связи с Россией. Но страны явно выдержали экзамен на то, чтобы выглядеть суверенными, набирающими силу центрами нового мира. Выражение «против кого дружить» не теряет политической актуальности. При этом между Китаем и Индией еще далеко не все проблемы решены. Особенно в том, что касается их старого спора о территориальной принадлежности Тибета.
Но вишенкой на торте выглядит блокировка Индией и Пакистаном присоединения к ШОС Армении и Азербайджана. Похоже, им показали, чем чреват их прогиб перед Дональдом Трампом.