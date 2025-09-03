Танец дракона, слона и медведя

Во-вторых, не менее важно выглядит и предложенный председателем Си проект создания Банка ШОС, дополненный российским предложением о выстраивании параллельной с ним новой финансовой архитектуры. Понятно, что такие предложения были согласованы и проработаны заранее. И не являются чьим-то экспромтом. Причем речь явно идет не о создании некоего дублера Международного валютного фонда (МВФ). Известно, что МВФ остается инструментом увековечивания неоколониальной модели, предусматривающей предоставление кредитов при условии навязываемых реформ, что на деле выражается в ограничении суверенитета заемщика. Поэтому новый банк должен функционировать в связке с собственным клиринговым центром и единой наднациональной платежной системой типа SWIFT, угрозой отключения от которой западные страны постоянно манипулируют. А значит, национальные платежные системы России, Китая, Индии, других стран должны быть объединены в рамках ШОС. Не исключено, что появится свое рейтинговое агентство без обычного для таких институтов конъюнктурного влияния политики. Все в совокупности должно стать привлекательной моделью для все большего числа развивающихся стран. Так что и уверений в рыхлости ШОС станет меньше.