«Самим интересно»: Захарова ответила на загадочное заявление Трампа о конфликте на Украине

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пообещал раскрыть детали «интересных вещей», о которых он узнал, в ближайшие дни. При этом президент США не уточнил, о чём именно идёт речь. В то же время американский лидер заявил, что пристально следит за действиями Москвы и Киева.