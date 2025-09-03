Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия и США заинтересованы в устранении противоречий между ними

Как Москва, так и Вашингтон проявляют обоюдный интерес к урегулированию многочисленных противоречий в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, стороны продолжают постепенно устранять накопившиеся проблемы.

Захарова напомнила о контактах России и США на Генассамблее ООН в сентябре.

Как Москва, так и Вашингтон проявляют обоюдный интерес к урегулированию многочисленных противоречий в двусторонних отношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, стороны продолжают постепенно устранять накопившиеся проблемы.

«Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем она носит взаимный характер», — заявила Захарова для РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Политическая основа для возобновления стратегического диалога между Россией и США в настоящее время только формируется. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин в преддверии саммита в Анкоридже указал: вопросы, связанные с контролем над стратегическими наступательными вооружениями, будут рассматриваться на следующих этапах переговорного процесса. В связи с этим, по ее словам, соответствующая политическая база пока находится в стадии становления.

Кроме того, Мария Захарова прокомментировала возможность контактов между Россией и США на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Она заявила, что как только появится конкретная информация по этому поводу, то общественность своевременно проинформируют. Ранее дипломат сообщила, что восстановление прямых авиарейсов между Москвой и Вашингтоном могло бы стать символом постепенного восстановления двустороннего сотрудничества.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше