NYT: военный парад в Пекине стал амбициозной демонстрацией силы Китая

Газета отметила, что Владимир Путин был в числе гостей, за которыми наблюдали больше всего.

Источник: Аргументы и факты

Китай провел военный парад в Пекине в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне «в рамках самой амбициозной демонстрации силы и дипломатического влияния страны за многие годы», пишет американская газета The New York Times.

Издание обратило внимание на большое количество иностранных гостей на мероприятии.

«Около 20 иностранных лидеров присутствуют, стремясь укрепить связи с Китаем на фоне напряженной ситуации с пошлинами США», — отмечается в публикации.

При этом газета назвала президента России Владимира Путина, высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына и президента Ирана Масуда Пезешкиана гостями, «за которыми следят больше всего».

Уточним, Путин и Ким Чен Ын находились на трибунах во время парада рядом с председателем КНР Си Цзиньпином: российский лидер — по правую руку от него, северокорейский — по левую.

