В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об уничтожении судна

«США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через “ложные поводы”… Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США», — сказал парламентарий.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военные нанесли удар по судну наркоторговцев в южной части Карибского моря. По словам президента Дональда Трампа, в ходе операции были ликвидированы 11 «террористов», предположительно связанных с группировкой «Поезд Арагуа».
По мнению Хименеса, речь может идти о фальсификации, с помощью которой Вашингтон пытается оправдать агрессию против Каракаса. В этой связи венесуэльцам, по его словам, следует «быть очень настороже», поскольку подобные методы США применяли в Ливии и Ираке и продолжают применять на международном уровне. Примером фальсификации он назвал обвинения со стороны Гайаны, где сообщили о нападении на судно с избирательной комиссией и материалами в пограничном регионе.
«Так называемый “картель Солнц” — даже в самих США есть сомневающиеся в его существовании, это всего лишь нарратив. Он появился во времена первой администрации Дональда Трампа. Потом стали говорить о связи правительства с “Поездом Арагуа”, будто бы президент Николас Мадуро отправлял преступников на территорию США. Теперь из архивов вновь достали эту историю про “картель Солнц”», — заявил депутат.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что США направили к берегам его страны восемь военных кораблей и «нацелили 1200 ракет» под выдуманными предлогами, поскольку стремятся получить доступ к богатым ресурсам страны. Госсекретаря США Марко Рубио политик обвинил в подталкивании президента США к кровопролитию в регионе.
«Как они собираются бороться с наркотрафиком на территории Венесуэлы, Колумбии или других стран региона, находясь в Карибском море? Вторгнуться? Борьба с наркотрафиком должна быть делом суверенных государств. Президент Колумбии (Густаво — ред.) Петро направил 25 тысяч военных к горячей, контролируемой наркогруппами границе, то же сделал президент Мадуро, отправив 15 тысяч. Так должна вестись борьба, а не с помощью флота США у наших берегов», — подчеркнул депутат от правящей PSUV.
Хименес указал, что, согласно отчету ООН, Венесуэла является государством, свободным от производства наркотиков, а более 86% их незаконного оборота приходится на Тихий океан, а не на Карибский регион.
«Почему США снова усилили давление и продвигают эту риторику? Это вовсе не новая история. Это старая линия — отрицать легитимность президента, избранного и переизбранного венесуэльским народом. Будь Венесуэла страной, производящей только картофель и морковь, не было бы подобной агрессии», — подчеркнул Хименес.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.