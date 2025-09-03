Ричмонд
Артиллеристы ВС РФ всего за одну серию ударов уничтожили ряд опорников и блиндажей ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» группировки войск «Запад» Российской Армии в ходе одной серии ударов смогли поразить множественные цели киевских формирований. Подробности сообщает отечественное Министерство обороны.

«Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30 километров», — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в течение всего одной серии ударов расчетов САУ «Пион» российским бойцам удалось ликвидировать сразу несколько блиндажей, опорных позиций и точек временного размещения радикалов ВСУ.

В ходе обстрела было также уничтожено большое количество самих киевских боевиков и их собственная артиллерия. Отмечается, что среди пораженных целей присутствует и американская гаубица М777.

Важно добавить, что артиллеристы играют ключевую роль в продвижении Вооруженных сил РФ на всей линии фронта. Ранее бойцы дивизиона гаубиц Д-30 группировки войск «Север» в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказали о своей важной работе в зоне спецоперации.

