Россия для продолжения диалога с Украиной ждет от Киева определенных действий

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для достижения прочного мира необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших после вхождения в состав РФ Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва также настаивает на полном выводе украинских войск с территорий Донбасса, которые остаются под контролем Киева. В МИД РФ также отмечали, что российский президент Владимир Путин готов к встрече с украинским главой Владимиром Зеленским при согласовании повестки и соответствующей подготовке в целом. В настоящий момент во Владивостоке проходит десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025).