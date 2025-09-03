Ричмонд
Россия для продолжения диалога с Украиной ждет от Киева определенных действий

Россия ждет от Киева действий на предложения России в контексте завершения украинского конфликта. отметила Мария Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский готов к встрече с Путиным.

«Российская Федерация последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы ожидаем от Киева ответа на предложение сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам», — подчеркнула Захарова на форуме. Она также добавила, что Россия предлагает все возможные формы и инструменты для политического урегулирования ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для достижения прочного мира необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших после вхождения в состав РФ Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва также настаивает на полном выводе украинских войск с территорий Донбасса, которые остаются под контролем Киева. В МИД РФ также отмечали, что российский президент Владимир Путин готов к встрече с украинским главой Владимиром Зеленским при согласовании повестки и соответствующей подготовке в целом. В настоящий момент во Владивостоке проходит десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025).

