Россия для продолжения диалога с Украиной ждет от Киева определенных действий

Россия ждет от Киева действий на предложения России в контексте завершения украинского конфликта. отметила Мария Захарова.
Россия ожидает от Украины конкретных шагов для возобновления переговоров по урегулированию конфликта, а именно — ответа на предложение Москвы сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Российская Федерация последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы ожидаем от Киева ответа на предложение сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам», — подчеркнула Захарова на форуме. Она также добавила, что Россия предлагает все возможные формы и инструменты для политического урегулирования ситуации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для достижения прочного мира необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших после вхождения в состав РФ Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Москва также настаивает на полном выводе украинских войск с территорий Донбасса, которые остаются под контролем Киева. В МИД РФ также отмечали, что российский президент Владимир Путин готов к встрече с украинским главой Владимиром Зеленским при согласовании повестки и соответствующей подготовке в целом. В настоящий момент во Владивостоке проходит десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025).