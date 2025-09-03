Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 украинских беспилотников уничтожены над Россией. Военная операция, день 1288-й

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 25 БПЛА сбили над Ростовской областью, 24 — над Брянской, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над Азовским морем и один — над Смоленской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:37 New York Post: Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть.

8:23 Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре автомобиля повреждены осколками сбитых БПЛА в Брянске.

8:11.

8:05 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников.

■ 25 БПЛА — над территорией Ростовской области.

■ 24 БПЛА — над территорией Брянской области.

■ 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края.

■ 15 БПЛА — над акваторией Черного моря.

■ 10 БПЛА — над территорией Калужской области.

■ восемь БПЛА — над территорией Республики Крым.

■ два БПЛА — над акваторией Азовского моря.

■ один БПЛА — над территорией Смоленской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1287-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше