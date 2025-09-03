Более 100 украинских беспилотников уничтожены над Россией. Военная операция, день 1288-й

8:37 New York Post: Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть.
8:23 Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре автомобиля повреждены осколками сбитых БПЛА в Брянске.
8:05 ? Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников.
■ 25 БПЛА — над территорией Ростовской области.
■ 24 БПЛА — над территорией Брянской области.
■ 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края.
■ 15 БПЛА — над акваторией Черного моря.
■ 10 БПЛА — над территорией Калужской области.
■ восемь БПЛА — над территорией Республики Крым.
■ два БПЛА — над акваторией Азовского моря.
■ один БПЛА — над территорией Смоленской области.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1287-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.