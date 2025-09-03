Путин и Алиев поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине

Российский лидер Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине.
Главы государств обменялись рукопожатием на торжественных мероприятиях в китайской столице в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны и Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Кроме того, Владимир Путин поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева Мехрибан.
Напомним, ранее сегодня Кремль опубликовал видео с самыми яркими моментами военного парада в Пекине.