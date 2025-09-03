Ричмонд
Путин и Алиев поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине

Кроме того, Владимир Путин поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева Мехрибан.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине.

Главы государств обменялись рукопожатием на торжественных мероприятиях в китайской столице в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны и Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Напомним, ранее сегодня Кремль опубликовал видео с самыми яркими моментами военного парада в Пекине.