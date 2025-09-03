Ричмонд
Лебедев: в завод в Хмельницком попала ракета, когда там было много военных

По словам подпольщика, очень вероятно, что под удар попал кто-то из серьезных военных.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военный завод в городе Хмельницкий попал под ракетный удар, когда там находилось много военных и на полную работали производства, связанные с поступающей с Запада бронетехникой. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

В своем сообщении в Telegram подпольщик отметил, что удар был зафиксирован сегодня утром и в городе стали «метаться скорые».

«Интересно то, что подняли вертолеты. Скорее всего, под удар попал кто-то из серьезных военных, очень похоже, что из Европы», — подчеркнул Лебедев.

Координатор подполья прикрепил к своей публикации видео, на котором видно, как над пораженным объектом поднялось густое облако дыма.

Украинские СМИ сообщали, что в Хмельницком и ночью гремели взрывы.