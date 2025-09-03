Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры после торжественного приема в Пекине

После торжественного приема по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры.
Новость дополняется.
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше