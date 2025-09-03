Ричмонд
Место для встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына уже подготовлено

Площадка для проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына подготовлена. Об этом сообщили журналисты.

Место для встречи Путина и Ким Чен Ына в резиденции Дяоюйтай подготовлено.

Площадка для проведения двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына подготовлена. Об этом сообщили журналисты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесять тысяч человек и сотни единиц техники: как прошел парад Победы в Китае. Фоторепортаж.

Так, в резиденции Дяоюйтай, где российский лидер разместился в ходе визита в Пекин, уже установлены государственные флаги двух стран, передает ТАСС. Оба лидера прибыли в китайскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Сегодня утром они совместно присутствовали на военном параде и торжественном приеме.

Ранее представители Кремля отмечали, что возможность проведения такой встречи находится на стадии проработки. Однако официального подтверждения о достижении окончательных договоренностей по этому вопросу на тот момент не поступало.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в июне 2024 года, когда президент РФ посетил Пхеньян с официальным визитом. До этого, в сентябре 2023 года, лидер КНДР приезжал на российскую территорию — переговоры между главами государств прошли на космодроме Восточный в Амурской области. Первый двусторонний саммит состоялся во Владивостоке в апреле 2019 года.

Кроме очных встреч, главы России и КНДР регулярно поддерживают контакт, обмениваясь посланиями. В августе 2025 года между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась годовщина освобождения Кореи от японского колониального господства, развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также помощь Пхеньяна в урегулировании ситуации в Курской области. Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Также в ходе беседы стороны договорились продолжить личные контакты.

