Прямо сейчас: в Пекине готовится встреча Путина и Ким Чен Ына. Видео из Китая

Двусторонние переговоры пройдут в резиденции Дяоюйтай сразу после военного парадаВ Пекине в эти минуты идёт подготовка к двусторонней встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры состоятся в резиденции Дяоюйтай. Ранее Путин и Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приняли участие в параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Перед началом церемонии лидеры коротко пообщались, а затем наблюдали за прохождением войск и военной техники на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил стратегические силы ядерной триады, включая межконтинентальную ракету DF-5C. Завершением церемонии стал запуск 80 тысяч белых голубей.

Двусторонние переговоры пройдут в резиденции Дяоюйтай сразу после военного парада.

В Пекине в эти минуты идёт подготовка к двусторонней встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры состоятся в резиденции Дяоюйтай.

Ранее Путин и Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приняли участие в параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Перед началом церемонии лидеры коротко пообщались, а затем наблюдали за прохождением войск и военной техники на площади Тяньаньмэнь.

На параде Китай впервые представил стратегические силы ядерной триады, включая межконтинентальную ракету DF-5C. Завершением церемонии стал запуск 80 тысяч белых голубей.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
