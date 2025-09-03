Прямо сейчас: в Пекине готовится встреча Путина и Ким Чен Ына. Видео из Китая

Двусторонние переговоры пройдут в резиденции Дяоюйтай сразу после военного парадаВ Пекине в эти минуты идёт подготовка к двусторонней встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры состоятся в резиденции Дяоюйтай. Ранее Путин и Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приняли участие в параде, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Перед началом церемонии лидеры коротко пообщались, а затем наблюдали за прохождением войск и военной техники на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил стратегические силы ядерной триады, включая межконтинентальную ракету DF-5C. Завершением церемонии стал запуск 80 тысяч белых голубей.