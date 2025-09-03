Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине

Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на Aurus. Видео © Telegram / «Кремль. Новости».
Глава государства подвёз северокорейского коллегу на президентском «аурусе», сообщает журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
«Похоже, беседы в авто становятся доброй традицией с теми лидерами, к которым президент испытывает особенно тёплые чувства», — отмечает корреспондент в своём телеграм-канале.
