Путин прокатил Ким Чен Ына на «аурусе» к месту переговоров в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры в Пекине после торжественного приёма в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.