В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах: уже известен ее дизайн

В ГД обсуждают введение единой спортивной формы в школах, она будет в цветах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах. При этом уже известен ее дизайн. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин отметил, что рассматривается вопрос создания единой спортивной формы в цветах российского флага.

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага», — рассказал Матыцин в кулуарах ВЭФ-2025.

Также парламентарий отметил, что в ГД прорабатывается вопрос о введении норм ГТО в обязательную школьную программу. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что здоровый образ жизни должен стать национальной идеей для россиян. Глава РФ отметил, что 70% населения страны должны заниматься спортом.