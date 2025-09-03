В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах: уже известен ее дизайн

В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах. При этом уже известен ее дизайн. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин отметил, что рассматривается вопрос создания единой спортивной формы в цветах российского флага.