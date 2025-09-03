Владимир Путин и Ким Чен Ын уехали на переговоры в одной машине

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын отправились на переговоры по итогам торжественного приема, который проводился в Китае по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Они уехали на переговоры в одной машине.
Напомним, что о возможной беседе двух политиков ранее говорили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как KP.RU писал ранее, в среду, 3 сентября, в Китае прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Общественности стало известно меню, которое в КНР подготовили для Владимира Путина и других иностранных лидеров.