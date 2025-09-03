Владимир Путин и Ким Чен Ын уехали на переговоры в одной машине

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын отправились на переговоры по итогам торжественного приема, который проводился в Китае по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Они уехали на переговоры в одной машине.