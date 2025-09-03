Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры в Китае на одном автомобиле

Президент России Владимир Путин и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, находясь в Пекине, отправились на совместные переговоры на одном автомобиле. Кремль опубликовал видео, свидетельствующее об этом.
На обнародованных кадрах видно, как лидеры двух стран после торжественного приема по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны подходят к машине Aurus и вместе садятся на заднее сиденье.
Путин и Ким Чен Ын присутствовали на военном параде в Пекине, затем состоялся торжественный прием в Доме народных собраний.
