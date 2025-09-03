Путин заявил, что парад в Пекине прошел блестяще

Отмечается, что после парада Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправились на переговоры. Главные темы разговора не сообщаются, но не исключено, что главы государств поговорят о конфликте на Украине и обсудят дальнейшее стратегическое партнерство между странами.