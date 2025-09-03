Путин заявил, что парад в Пекине прошел блестяще

Президент России Владимир Путин оценил торжественные мероприятия в Китае, посвященные окончанию Второй мировой войны. Он отметил, что парад в Пекине прошел блестяще. Своими впечатлениями лидер РФ поделился во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.
«Все эти мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — резюмировал Путин в разговоре с северокорейским коллегой.
Нужно отметить, что на торжественном параде в Пекине присутствовали лидеры нескольких стран. Даже были представители из Евросоюза. Речь идет о лидерах Венгрии и Словакии.
Отмечается, что после парада Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправились на переговоры. Главные темы разговора не сообщаются, но не исключено, что главы государств поговорят о конфликте на Украине и обсудят дальнейшее стратегическое партнерство между странами.