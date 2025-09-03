Путин назвал «блестящим» прошедший в Пекине парад

Торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще, их организовали на высоком уровне. Об этом в среду, 3 сентября, заявил российский лидер Владимр Путин во время встречи с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
— Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне, — цитирует главу государства РИА Новости.
После торжественного приема в Пекине, посвященного 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, Путин и Ким Чен Ын начали двустороннюю встречу. Переговоры проходили в резиденции Дяоюйтай, куда лидеры прибыли вместе на одном автомобиле «Аурус».
В Пекине президент России стал главным гостем на церемониях. В МИД Китая подчеркнули, что визит российского лидера демонстрирует решимость обеих стран защищать итоги мировой войны.
Китай, в свою очередь, продемонстрировал на военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C на жидком топливе — радиус ее поражения охватывает всю планету.