Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал «блестящим» прошедший в Пекине парад

Торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще, их организовали на высоком уровне. Об этом в среду, 3 сентября, заявил российский лидер Владимр Путин во время встречи с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще, их организовали на высоком уровне. Об этом в среду, 3 сентября, заявил российский лидер Владимр Путин во время встречи с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

— Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне, — цитирует главу государства РИА Новости.

После торжественного приема в Пекине, посвященного 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, Путин и Ким Чен Ын начали двустороннюю встречу. Переговоры проходили в резиденции Дяоюйтай, куда лидеры прибыли вместе на одном автомобиле «Аурус».

В Пекине президент России стал главным гостем на церемониях. В МИД Китая подчеркнули, что визит российского лидера демонстрирует решимость обеих стран защищать итоги мировой войны.

Китай, в свою очередь, продемонстрировал на военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C на жидком топливе — радиус ее поражения охватывает всю планету.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше