Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры в одной машине. Видео

Оба лидера прибыли в китайскую столицу для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в японской войне. Сегодня утром они совместно присутствовали на военном параде и торжественном приеме. Также ранее журналисты сообщили, что место встречи лидеров уже подготовлено.