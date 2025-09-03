Ричмонд
Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры в одной машине. Видео

Путин и Ким Чен Ын сели в один автомобиль по пути на переговоры.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на двусторонние переговоры после торжественного приема, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Как сообщили в Кремле, лидеры сели в один автомобиль.

«После торжественного приема Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры», — передали в Кремле. Переговоры уже идут в государственной резиденции Дяоюйтай, где остановился российский президент.

Оба лидера прибыли в китайскую столицу для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в японской войне. Сегодня утром они совместно присутствовали на военном параде и торжественном приеме. Также ранее журналисты сообщили, что место встречи лидеров уже подготовлено.

