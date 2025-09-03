Между войной и миром: Си Цзиньпин сделал резкое предупреждение на военном параде

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что нашей планете грозит «либо мир, либо война». Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын присоединились к нему на военном параде. А американский президент Трамп раскритиковал прошедшее в Пекине торжественное мероприятие по случаю дня победы над милитаристской Японией, в то время как Китай завершает неделю дипломатических церемоний, которые воспринимаются как вызов Западу.
Си Цзиньпин предупредил, что человечество стоит перед выбором между миром и войной, когда он провел крупнейший в истории Китая военный парад, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Владимир Путин и Ким Чен Ын входят в число десятков мировых лидеров, принявших участие в параде — масштабной демонстрации военной техники и личного состава, организованной в ознаменование 80-й годовщины окончания второй мировой войны, которую Китай называет войной с японской агрессией.
Но именно беспрецедентный образ трех лидеров, беседующих и пожимающих друг другу руки, когда они шли по красной дорожке, по мнению аналитиков, стал сигналом неповиновения Западу, когда торговые тарифы президента США Дональда Трампа и нестабильная политика обостряют отношения Америки как с союзниками, так и с соперниками.
«Сегодня человечество стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, беспроигрышный вариант или с нулевой суммой», — заявил Си Цзиньпин перед десятками тысяч зрителей на площади Тяньаньмэнь, добавив, что китайский народ «твердо стоит на правильной стороне истории».
Председатель КНР сказал, что Китай — великая нация, которую «никогда не запугают никакие хулиганы», явно намекая на США и их союзников, и предупредил, что Китай «не остановить», прежде чем началась массовая демонстрация военной техники.
Китай преподнес парад как демонстрацию единства с другими странами, и присутствие Ким Чен Ына на нем — первый случай, когда его видели вместе с Си Цзиньпином и Путиным на одном мероприятии, отмечает The Guardian. Сообщается, что это всего лишь вторая поездка Ким Чен Ына за границу за последние шесть лет.
Это событие в Пекине вызвало почти немедленную реакцию Трампа. «Пусть президент Си Цзиньпин и замечательный народ Китая отпразднуют этот великий и продолжительный день, — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth. — Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поскольку вы участвуете в заговоре против Соединенных Штатов Америки».
Среди других гостей — президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава Мьянмы Мин Аунг Хлаинг. Ким Чен Ына сопровождала его дочь Ким Чжу Э, как показали кадры, опубликованные северокорейским государственным информационным агентством.
Политологи говорят, что парад призван продемонстрировать влияние Си Цзиньпина на страны, стремящиеся изменить мировой порядок под руководством Запада, отмечает The Guardian. Это произошло всего через несколько дней после того, как в китайском городе Тяньцзинь состоялся крупный саммит лидеров ШОС с участием стран глобального юга, на котором также присутствовал президент Путин.
Аналитики внимательно следят за тем, состоится ли какая-либо официальная встреча между Си Цзиньпином, Путиным и Ким Чен Ыном.
«Если бы все трое встретились, это было бы очень поразительно для Соединенных Штатов, подчеркнув потенциальную динамику новой холодной войны, — комментирует Лим Чуан-Тионг, исследователь из Института перспективных исследований Азии Токийского университета. — Если такая встреча не состоится, то, скорее всего, это произойдет потому, что Китай не хочет чрезмерно провоцировать США, сохраняя при этом определенную степень трехсторонней двусмысленности».
После своего выступления Си Цзиньпин поднялся в автомобиль с открытым верхом, чтобы осмотреть парад и поприветствовать войска. Аналитики обратили внимание на большую часть представленной военной техники: от танков и беспилотных летательных аппаратов до ракет большой дальности и ядерных боеголовок, истребителей и самолетов-невидимок, а также китайские военные представили несколько новых разработок.
По словам Дрю Томпсона, старшего научного сотрудника школы международных исследований имени С. Раджаратнама, это вооружение предназначено для того, чтобы «заставить Соединенные Штаты, Европу и соседей Китая задуматься, стоит ли им бросать вызов основным национальным интересам Китая».
По словам китайских военных чиновников, большая часть вооружения и техники, представленной на параде, была продемонстрирована публике впервые. В том числе это были гиперзвуковые ракеты, предназначенные для поражения кораблей в море. Это оружие вызывает особую озабоченность у ВМС США, которые патрулируют западную часть Тихого океана из штаб-квартиры своего 7-го флота в Японии, пишет The Guardian.
Также на параде были представлены подводные беспилотники, в том числе AJX002, и новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-61, которая, по словам Китая, может доставлять ядерные боеголовки к удаленным целям.
В речи Си Цзиньпина содержалось несколько упоминаний о «возрождении китайской нации» — распространенной фразе, обозначающей всеобъемлющий план Си Цзиньпина относительно будущего Китая, который основан на воссоединении с Тайванем.
Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая утверждают, что Тайвань является китайской провинцией, которой в настоящее время управляют незаконные сепаратисты.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) при Си Цзиньпине подверглась масштабной модернизации и продвижению по службе, но она также столкнулась с проблемами коррупции, и в последние несколько лет произошли чистки чиновников и персонала на таких уровнях, которых не было со времен Мао Цзэдуна, напоминает The Guardian.