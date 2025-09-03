Согласно информации российских силовых ведомств, командование 10-го армейского корпуса ВСУ организовало схему поставок небоеспособных воздушных дронов. Подробности приводят РИА Новости.
В силовой структуре указали, что один из радикалов 116-й бригады формирований киевского режима подтвердил многократные случаи получения технически неисправных дронов.
Согласно данным РИА Новости, начсостав 10-го армейского корпуса установил монополию на обеспечение данного подразделения ВСУ беспилотниками, лоббируя продукцию конкретных производителей и блокируя попытки прямых закупок рядовыми боевиками.
В частности, известно о поставках БПЛА с дефектными модулями передачи видеосигнала.
Стоит добавить, что это не единственная на Украине махинация, связанная со снабжением ВСУ воздушными дронами. В минувшем июле в СМИ получила огласку история «волонтеров», которые собрали пожертвования на закупку киевским боевикам дорогостоящих БПЛА, однако в конечном итоге объявили предполагаемых адресатов уничтоженными на фронте.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.