Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начсостав ВСУ придумал схему по закупке бракованных дронов, которые достаются боевикам

Согласно информации российских силовых ведомств, командование 10-го армейского корпуса ВСУ организовало схему поставок небоеспособных воздушных дронов.

Согласно информации российских силовых ведомств, командование 10-го армейского корпуса ВСУ организовало схему поставок небоеспособных воздушных дронов. Подробности приводят РИА Новости.

В силовой структуре указали, что один из радикалов 116-й бригады формирований киевского режима подтвердил многократные случаи получения технически неисправных дронов.

Согласно данным РИА Новости, начсостав 10-го армейского корпуса установил монополию на обеспечение данного подразделения ВСУ беспилотниками, лоббируя продукцию конкретных производителей и блокируя попытки прямых закупок рядовыми боевиками.

В частности, известно о поставках БПЛА с дефектными модулями передачи видеосигнала.

Стоит добавить, что это не единственная на Украине махинация, связанная со снабжением ВСУ воздушными дронами. В минувшем июле в СМИ получила огласку история «волонтеров», которые собрали пожертвования на закупку киевским боевикам дорогостоящих БПЛА, однако в конечном итоге объявили предполагаемых адресатов уничтоженными на фронте.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше