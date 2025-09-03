Встреча Путина и Ким Чен Ына началась в резиденции Дяоюйтай. Видео

Путин уже ведет переговоры с Ким Чен Ыном.
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын прибыли на место переговоров в Пекине, встреча началась. Об этом сообщили журналисты.
Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры в комплексе «Дяоюйтай», который временно используется в качестве резиденции российского президента на время его визита в Китай. По информации РИА Новости, встреча началась в 10:36 по местному времени.
Путин и Ким Чен Ын были приглашены в Пекин в качестве почетных гостей на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и завершению Второй мировой войны. В рамках визита стороны и воспользовались возможностью провести личные переговоры. Известно, что к месту встречи они отправились на одном автомобиле.