Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости военный аналитик Андрей Марочко.
Украинскую ДРГ удалось обнаружили вечером во вторник, когда бойцы РФ проводили аэроразведку. Численность ДРГ, которая пыталась пройти сквозь оборонительную линию ВС РФ западнее Серебрянки, составила восемь человек.
После обнаружения ДРГ российские военные оперативно нанесли по диверсантам удар из АГС и 82-миллиметровых минометов. В итоге трое человек были уничтожены, остальные сбросили часть экипировки с боеприпасами и скрылись в западном направлении.
Марочко добавил, что такие случаи попыток проникновения на подконтрольную ВС РФ территорию в данном районе украинские ДРГ совершают ежедневно в течение последних двух недель.
В настоящий момент под контролем российской армии находится 60% территории Серебрянки.
