Путин отметил, что парад в Пекине прошёл блестяще

«Все эти мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — подчеркнул глава государства перед началом двусторонних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, сегодня в столице Китая состоялся торжественный парад в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Его завершением стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей, символизирующих 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами.
