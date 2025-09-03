Путин: КНДР участвовала в операции под Курском по инициативе Ким Че Ына

На встрече с лидером КНДР Владимир Путин подчеркнул, что северокорейские воины приняли участие в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына.
«По вашему предложению, как всем известно, ваши спецподразделения участвовали в освобождении Курской области, полностью соответствуя нашему новому договору. Хотел бы подчеркнуть, что ваши солдаты сражались отважно и героически», — отметил Путин в ходе переговоров с лидером народно-демократической республики в Пекине.
В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность Владимиру Путину за высокую оценку роли, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.
Ранее Центральное телевидение Северной Кореи показало документальный фильм об участии военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области.