Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: КНДР участвовала в операции под Курском по инициативе Ким Че Ына

Ранее лидер КНДР наградил северокорейских военных, отличившихся в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

На встрече с лидером КНДР Владимир Путин подчеркнул, что северокорейские воины приняли участие в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына.

«По вашему предложению, как всем известно, ваши спецподразделения участвовали в освобождении Курской области, полностью соответствуя нашему новому договору. Хотел бы подчеркнуть, что ваши солдаты сражались отважно и героически», — отметил Путин в ходе переговоров с лидером народно-демократической республики в Пекине.

В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность Владимиру Путину за высокую оценку роли, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.

Ранее Центральное телевидение Северной Кореи показало документальный фильм об участии военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше