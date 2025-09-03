Беспрецедентное зрелище: встречу трех лидеров в Пекине назвали символом изменения глобального баланса сил

Западные СМИ пристально наблюдают за происходящим в китайской столице и отмечают: «В беспрецедентном зрелище лидеры России, Китая и Северной Кореи возглавили группу из более чем 20 мировых лидеров на параде победы в Пекине».
Драматические изменения в геополитическом ландшафте — конфликт на Украине и, что особенно важно, переизбрание Дональда Трампа — объединили усилия Си Цзиньпина, Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что многие наблюдатели называют кардинальным изменением глобального баланса сил, — пишет в своем аналитическом материале издание The Guardian.
В среду утром трое этих лидеров возглавляли группу из более чем 20 мировых лидеров, которые направились к трибуне на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад в честь дня победы, знаменующий окончание глобального конфликта, который восемь десятилетий назад привел к первой холодной войне.
Хотя его не было в списке приглашенных, президент США дал понять, что следит за событиями в китайской столице. В язвительном посте в социальной сети Truth Трамп напомнил Си Цзиньпину о роли США в победе над Японией 80 лет назад, добавив: «Пусть президент Си и замечательный народ Китая отпразднуют этот великий и продолжительный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы участвуете в заговоре против Соединенных Штатов Америки».
Первая в истории встреча Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына, пишет The Guardian, была настолько символичной, что она грозила затмить грандиозный военный парад, который проходил по улицам китайской столицы.
Кадры, поступающие из Пекина, доказывают, что «ось потрясений», ядром которой является Си Цзиньпин, вышла за рамки гипотез и вступила в запутанную сферу реальной политики.
«Еще предстоит увидеть, как эффектная фотосессия воплотится в жизнь, но лидеры в столицах — от Вашингтона и Лондона до Токио и Сеула — наверняка наблюдают за происходящим со смесью любопытства и тревоги», — заключает Еру Guardian.