«Союзнический характер»: Путин обозначил новый этап отношений с КНДР

Глава российского государства указал, что такой уровень стал возможен благодаря совпадению фундаментальных интересов двух стран на международной арене и взаимному стремлению к построению многополярной системы мироустройства. Лидеры двух стран продемонстрировали общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах, а также координации действий по ключевым региональным и международным вопросам.