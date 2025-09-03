«Союзнический характер»: Путин обозначил новый этап отношений с КНДР

«За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер», — подчеркнул российский лидер.
Глава российского государства указал, что такой уровень стал возможен благодаря совпадению фундаментальных интересов двух стран на международной арене и взаимному стремлению к построению многополярной системы мироустройства. Лидеры двух стран продемонстрировали общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах, а также координации действий по ключевым региональным и международным вопросам.
Ранее сообщалось, что на полях торжественных мероприятий в Пекине, в неформальной обстановке, прошла короткая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы КНДР Ким Чен Ына. В ходе диалога лидеры обеих государств коснулись вопросов усиления сотрудничества между их странами.