Путин указал на роль военных КНДР в освобождении Курской области

Северокорейские солдаты мужественно сражались в боях в Курской области, а Пхеньян подтвердил свою приверженность договорённостям с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором. Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — сказал глава РФ перед началом переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине.

Путин добавил, что Россия никогда не забудет этот подвиг и всегда будет чтить память павших в бою северокорейских солдат.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся в Пекине, куда они оба приехали по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер высоко ценит решение КНДР помочь России отбить нападение ВСУ на Курскую область. Недавно в Северной Корее прошло награждение участников освобождения курского приграничья от украинских захватчиков.

