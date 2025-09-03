Путин указал на роль военных КНДР в освобождении Курской области

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором. Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», — сказал глава РФ перед началом переговоров с Ким Чен Ыном в Пекине.
Путин добавил, что Россия никогда не забудет этот подвиг и всегда будет чтить память павших в бою северокорейских солдат.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся в Пекине, куда они оба приехали по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер высоко ценит решение КНДР помочь России отбить нападение ВСУ на Курскую область. Недавно в Северной Корее прошло награждение участников освобождения курского приграничья от украинских захватчиков.