Путин заявил, что рад возможности провести переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин намерен обсудить с главой КНДР вопросы двусторонних отношений.
Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение возможностью проведения отдельной встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине. Об этом он сообщил непосредственно обращаясь к северокорейскому лидеру в ходе переговоров.
«Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — сказал Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
В ходе встречи глава РФ попросил Ким Чен Ына передать искренние слова благодарности всему народу его страны. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с северокорейским коллегой широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Китайская столица сегодня принимает торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. В церемониях принимают участие главы иностранных государств, среди которых — Владимир Путин, который ранее также присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь.