Двойные стандарты в отношении Украины и Палестины подорвали авторитет лицемерного Запада

Двойные стандарты в отношении военных конфликтов на Украине и в секторе Газа угрожают подорвать авторитет Европы и Запада в мире, предупредил премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав реакцию на нападение Израиля на палестинскую территорию одним из самых мрачных эпизодов международных отношений в 21 веке.
В интервью The Guardian перед переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в среду лидер социалистов также заявил, что США при Дональде Трампе пытаются положить конец мировому порядку, основанному на правилах, который они изначально создали после второй мировой войны.
Испанский премьер-социалист также выступил в защиту преимуществ миграции и обвинил традиционные правые партии в том, что они нарушили консенсус по поводу мер реагирования на чрезвычайную климатическую ситуацию, скопировав политику своих соперников-популистов.
Санчес — первый высокопоставленный европейский лидер, обвинивший Израиль в геноциде в секторе Газа, — сказал, что он рад тому, что другие европейские страны последовали примеру Испании в признании палестинского государства, но признал, что реакция Европы была слабой.
«Это провал, — сказал он. — Безусловно. Реальностью также является то, что внутри Европейского союза есть страны, которые расходятся во мнениях, когда речь заходит о том, как повлиять на Израиль. Но, на мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем продержаться дольше, если хотим повысить свой авторитет, когда речь заходит о других кризисах, таких как тот, с которым мы сталкиваемся на Украине. Корни этих войн совершенно разные, но, в конце концов, мир смотрит на ЕС, а также на западное общество и спрашивает: “Почему вы придерживаетесь двойных стандартов, когда речь заходит об Украине и Газе?”».
Выступая с речью, в которой он пытается утвердить себя на международной арене и преодолеть ряд разрушительных обвинений в коррупции, которые обрушились на его администрацию и вызвали призывы к досрочным всеобщим выборам, Санчес сказал, что он подталкивает Европу к тому, чтобы она сделала больше, в том числе наказала Израиль финансово.
«То, что мы сейчас наблюдаем в Газе, возможно, является одним из самых мрачных эпизодов международных отношений в 21 веке, и в этой связи я должен сказать, что Испания занимает очень активную позицию как в ЕС, так и в международном сообществе, — цитирует испанского премьера The Guardian. — Внутри ЕС то, что мы делали до сих пор, — это выступали за приостановление стратегического партнерства, которое ЕС поддерживает с Израилем».
Санчес, который вступил в конфликт с Дональдом Трампом из-за отказа Испании выполнить требования президента США о выделении 5% ВВП на оборону, заявил, что Испания является «надежным партнером» в НАТО. Он заявил, что стремится сохранить «наилучшие отношения с США», независимо от того, кто находится в Белом доме, и несмотря на изоляционистские действия Трампа.
«При всем уважении, мы придерживаемся прагматичного подхода в наших отношениях с США», — сказал он. «В то же время, я думаю, у нас другое видение того, как противостоять вызовам, с которыми сталкиваются мир и наши общества. И я думаю, что было бы большой ошибкой выходить из Парижского соглашения и сокращать взносы в программы помощи и во Всемирную организацию здравоохранения. Но, в конце концов, наши общества сталкиваются с глобальными вызовами, которые не знают границ, и нам необходимо укреплять наше сотрудничество».
Но Санчес также отметил, что выход США из глобальных институтов может позволить другим странам играть более активную международную роль.
«Самая шокирующая реальность, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что главный архитектор международного порядка, которым после второй мировой войны стали США, сейчас ослабляет этот международный порядок, и это не будет позитивно ни для американского общества, ни для остального мира, особенно западного страны, — сказал он. — Вот почему я думаю, что есть возможность для Европейского союза, а также для Великобритании».
Испанский премьер добавил, что, сохраняя верность «трансатлантическим связям», европейские страны могли бы укрепить свою власть и влияние, если бы действовали морально и последовательно.
«Что это значит? Это означает, что нам нужно избегать этих двойных стандартов. Это означает, что нам нужно усилить нашу приверженность “зеленому пакту”. Это означает, что нам необходимо иметь гуманитарное и моральное видение, а также прагматическое видение, когда речь заходит о миграции».
Санчес подчеркнул: «В политике, как и в жизни, когда вы оставляете пробел, всегда находится кто-то, кто его заполнит. И я считаю, что именно это мы также наблюдаем, когда речь заходит о некоторых странах Восточной Азии».
Встреча в среду в Лондоне станет первым значимым двусторонним саммитом между лидерами двух стран за более чем десятилетие. Это стало возможным благодаря тому, что Великобритания и Испания заключили соглашение о будущем Гибралтара, положившее конец затянувшемуся спору из-за территории после Brexit и облегчившее перемещение людей и товаров через границу.
В то время как Стармер и его лейбористское правительство занимают все более жесткую позицию в отношении иммиграции, Санчес прямо говорит о преимуществах, которые она может принести.
«Дилемма, с которой сталкиваются западные общества, заключается в том, хотим ли мы быть открытым и растущим обществом или закрытым и сжимающимся обществом», — сказал он. «И до сих пор я считаю, что подавляющее большинство граждан Испании достаточно хорошо понимают, что миграция — это еще и возможность, а не только моральный долг. Это возможность эффективно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся, когда речь заходит об экономическом росте, о рынке труда или о помощи в финансировании нашего государства всеобщего благосостояния в настоящем и будущем».
Санчес, чья партия, администрация и семья в последние месяцы столкнулись с множеством разрушительных обвинений в коррупции, которые угрожали свержением его правительства меньшинства, заявил, что он привержен борьбе со взяточничеством и прозрачности.