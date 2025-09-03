Двойные стандарты в отношении Украины и Палестины подорвали авторитет лицемерного Запада

«Это провал, — сказал он. — Безусловно. Реальностью также является то, что внутри Европейского союза есть страны, которые расходятся во мнениях, когда речь заходит о том, как повлиять на Израиль. Но, на мой взгляд, это неприемлемо, и мы не можем продержаться дольше, если хотим повысить свой авторитет, когда речь заходит о других кризисах, таких как тот, с которым мы сталкиваемся на Украине. Корни этих войн совершенно разные, но, в конце концов, мир смотрит на ЕС, а также на западное общество и спрашивает: “Почему вы придерживаетесь двойных стандартов, когда речь заходит об Украине и Газе?”».