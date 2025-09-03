Ричмонд
Канцлер ФРГ Мерц призвал экономически истощить Россию

Мерц утверждает, что нужно лишить Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию. По его мнению, это поможет урегулированию украинского конфликта.

Глава немецкого правительства обвинил президента России Владимира Путина в нежелании заканчивать украинский конфликт, отметив, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру. Таким образом, он призвал создать «основу» для разрешения конфликта.

«В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — сказал канцлер ФРГ в интервью телеканалу ProSiebenSat.1.

Мерц полагает, что это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

Напомним, в Кремле постоянно отмечают, что Россия достаточно долго и успешно живет под огромным количеством санкций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обращал внимание, что экономика страны продолжает функционировать даже под огромным числом рестрикций. Кроме того, он отмечал, что Москва готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Киев отказывается.

