Напомним, в Кремле постоянно отмечают, что Россия достаточно долго и успешно живет под огромным количеством санкций. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обращал внимание, что экономика страны продолжает функционировать даже под огромным числом рестрикций. Кроме того, он отмечал, что Москва готова к диалогу по урегулированию конфликта, но Киев отказывается.