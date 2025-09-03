Американские военные убили в море 11 наркоторговцев «точечным ударом»

«Удар был нанесен в то время, когда террористы находились в море в международных водах, перевозя незаконные наркотики, направляясь в Соединенные Штаты, — написал ТРАМП. — В результате удара 11 террористов были убиты в бою. В результате этого удара ни один военнослужащий США не пострадал… Пожалуйста, пусть это послужит предупреждением для всех, кто хотя бы помышляет о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. БЕРЕГИТЕСЬ!».