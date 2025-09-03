Ричмонд
Американские военные убили в море 11 наркоторговцев «точечным ударом»

Американские военные убили 11 наркоторговцев из Венесуэлы во время «точечного удара» в Карибском море, заявил президент США Дональд Трамп на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Трамп повторил это заявление во время выступления в Белом доме во вторник днем, заявив журналистам, что США «только что, за последние несколько минут, буквально взорвалось судно, перевозящее наркотики».

«И это еще не все. В нашу страну поступает много наркотиков», — добавил президент США.

Позже Трамп использовал свою платформу социальных сетей Truth Social, чтобы сообщить дополнительные подробности операции, которая, по его словам, была проведена во вторник утром.

«Удар был нанесен в то время, когда террористы находились в море в международных водах, перевозя незаконные наркотики, направляясь в Соединенные Штаты, — написал ТРАМП. — В результате удара 11 террористов были убиты в бою. В результате этого удара ни один военнослужащий США не пострадал… Пожалуйста, пусть это послужит предупреждением для всех, кто хотя бы помышляет о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. БЕРЕГИТЕСЬ!».

Такое развитие событий усилит опасения по поводу возможного военного столкновения между венесуэльскими и американскими войсками после того, как в прошлом месяце США направили военные корабли и морскую пехоту в Карибское море в рамках того, что союзники Трампа называли попыткой отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Официально наращивание военно-морского флота Трампа является частью усилий США по борьбе с латиноамериканскими наркоторговцами, включая венесуэльскую группировку под названием Cartel de los Soles (Картель солнц), в руководстве которой официальные лица Трампа обвиняют Мадуро, отмечает The Guardian.

В августе США объявили награду в размере 50 миллионов долларов за поимку президента Мадуро — вдвое больше, чем когда-то предлагалось за Усаму бен Ладена. В июле Трамп подписал секретную директиву, разрешающую применение военной силы против латиноамериканских картелей, которые считаются террористическими организациями, включая венесуэльскую группировку.

Ястребы из Республиканской партии и союзники Трампа отметили эти шаги как доказательство того, что Белый дом полон решимости положить конец 12-летнему правлению Мадуро. «Ваши дни серьезно сочтены», — заявил недавно бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, поощряя Мадуро бежать в Москву.

Союзники Мадуро также заявили, что готовится операция по смене режима, а сам Мадуро на этой неделе предупредил, что сторонники жесткой линии в Белом доме стремятся втянуть Трампа в «ужасную войну», которая нанесет ущерб всему региону.

«Господин президент Дональд Трамп, вам нужно быть осторожным, потому что Марко Рубио хочет запятнать ваши руки кровью — южноамериканской, карибской и венесуэльской. Они хотят втянуть вас в кровавую бойню с массовым убийством народа Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Но многие эксперты скептически относятся к тому, что США планируют военное вмешательство. «Я не верю, что идея о возможном вторжении соответствует действительности», — заявил на прошлой неделе Джеймс Стори, главный дипломат США в Венесуэле с 2018 по 2023 год. По его словам Трамп в целом выступал против «военного вмешательства в дела других стран».

«Это развертывание не направлено на смену режима, — считает другой эксперт. Это может быть попыткой подать сигнал недовольным военным в Венесуэле, что сейчас самое время восстать против Мадуро. Но за последние 25 лет мы неоднократно видели, как этот подход опробовывался и терпел неудачу».

По словам экспертов, регион, где было совершено нападение на судно, представляет собой «богатую мишенями среду», когда речь заходит о наркоторговцах. Существует множество быстроходных судов, перевозящих кокаин через южную часть Карибского бассейна, есть основания думать, что в конечном счете Вашингтон больше заинтересован в подаче сигналов, чем в фактическом участии в каких-либо военных действиях на территории Венесуэлы. Трамп заявил, что убитые в ходе операции во вторник были членами банды «Тренд де Арагуа», самой известной преступной группировки Венесуэлы.

