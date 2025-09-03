Ричмонд
Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР были иронией.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я думаю, [Дональд Трамп] не без иронии сказал, что якобы “эти трое” готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел», — сказал представитель Кремля.

Ушаков выразил надежду, что Трамп «не без иронии» передал привет председателю КНР Си Цзиньпину и попросил его передать наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР передать привет Путину и Ким Чен Ыну. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал он в Truth Social.

Военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне прошел сегодня на площадь Тяньаньмэнь в Пекине. На параде, помимо Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына, присутствовали главы государств и правительств еще 24 стран.

