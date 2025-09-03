Ричмонд
Ушаков полагает, что слова Трампа про заговор РФ и Китая против США были иронией

В Кремле следили за выступлением Трампа касательно мероприятий в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, делая заявление о мероприятиях в Китае, заявил, что якобы РФ и КНР плетут заговор против Вашингтона. На этот выпад ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский политик отметил, что прочитал новости о словах Трампа и уверен, что лидер Белого дома ответил журналистам с долей иронии.

«Мы тоже прочитали в соцсетях президент Трамп. Я надеюсь, не без иронии, он передает приветы председателю КНР Си Цзиньпину и просит через него передать наилучшие дружеские пожелания Путину и Ким Чен Ыну. Я думаю, что Трамп не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плёл, никаких заговоров. Более того, мысли даже этого ни у кого не было», — рассказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп вдруг заявил о возможной смене риторики по Украине. А также отметил, что был якобы разочарован Путиным во время его визита в КНР.

