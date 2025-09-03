Ушаков полагает, что слова Трампа про заговор РФ и Китая против США были иронией

«Мы тоже прочитали в соцсетях президент Трамп. Я надеюсь, не без иронии, он передает приветы председателю КНР Си Цзиньпину и просит через него передать наилучшие дружеские пожелания Путину и Ким Чен Ыну. Я думаю, что Трамп не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плёл, никаких заговоров. Более того, мысли даже этого ни у кого не было», — рассказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.