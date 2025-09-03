Ричмонд
Кремль отреагировал на слова Трампа о «сговоре» РФ, КНР и КНДР

Кремль ознакомился с сообщением президента США Дональда Трампа о якобы готовящемся «заговоре» между Россией, Китаем и КНДР. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе общения с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По словам Ушакова, российская сторона внимательно следит за высказываниями американского политика и считает его заявление ироничным.

Юрий Ушаков заверил, что Россия, Китай и Северная Корея не строят заговоры против США.

«Мы тоже прочитали в соцсетях: президент Трамп, я надеюсь, не без иронии, сказал, что якобы эти трое [Россия, КНДР и Китай] готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров, более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было», — заявил помощник президента в разговоре с журналистом. Фрагмент беседы Зарубин разместил в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп попросил передать «привет» Путину и Ким Чен Ыну на параде в Пекине.

По словам Ушакова, все участники международных отношений понимают значимость США в глобальной политике. Он отметил, что нынешняя администрация Белого дома и лично президент Трамп играют заметную роль в формировании мировой повестки.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что между Россией, Китаем и КНДР якобы существует сговор против Вашингтона. В сообщении он иронично призвал китайского лидера Си Цзиньпина передать «дружеские пожелания» президенту России Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну.

