Reuters: Си Цзиньпин принял Путина в Китае как старого друга

Ранее, накануне военного парада в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, председатель КНР Си Цзиньпин провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вечером 2 сентября Си Цзиньпин и Путин совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньха. На следующий день, 3 сентября, Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын заняли места на центральной трибуне на площади Тяньаньмэнь, наблюдая за парадом, посвященным юбилею Победы.