Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Си Цзиньпин принял Путина в Китае как старого друга

Председатель КНР Си Цзиньпин принял президента России Владимира Путина в Китае как «старого друга». Об этом пишет агентство Reuters.

ИноСМИ отреагировали на тесное взаимодействие Путина и Си Цзиньпина.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял президента России Владимира Путина в Китае как «старого друга». Об этом пишет агентство Reuters.

«Си Цзиньпин принял Владимира Путина для переговоров в Доме народных собраний, а затем в своей личной резиденции, назвав его своим “старым другом”», — утверждают авторы статьи. Вместе с Путиным Си также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Встречи стали частью подготовки к параду на площади Тяньаньмэнь, который подчеркнул тесные связи Китая с Россией и КНДР. Все это произошло на фоне геополитической напряженности стран с Западом, пишет издание.

Ранее, накануне военного парада в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, председатель КНР Си Цзиньпин провел встречи с президентом России Владимиром Путиным. Вечером 2 сентября Си Цзиньпин и Путин совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньха. На следующий день, 3 сентября, Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын заняли места на центральной трибуне на площади Тяньаньмэнь, наблюдая за парадом, посвященным юбилею Победы.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше