Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.

«Приезжайте к нам», — сказал Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну, когда российский лидер провожал коллегу из КНДР до автомобиля.

Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

