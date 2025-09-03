Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.
«Приезжайте к нам», — сказал Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну, когда российский лидер провожал коллегу из КНДР до автомобиля.
Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
