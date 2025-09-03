Лавров: для мира на Украине необходимо признание и оформление территориальных реалий

17 августа Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что он готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече лидеров России, Украины и США. При этом он еще раз дал понять, что Киев не будет юридически признавать потерю территорий, тем более, что для этого нужно получить согласие населения, согласно украинской конституции. Зеленский также выступил против передачи земель, которые не находятся под контролем РФ в рамках урегулирования конфликта или какого-то обмена.