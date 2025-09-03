Губернатор и глава самарского правительства первыми пройдут проверку на полиграфе

В Самарской области с сентября 2025 года заработала система «Полиграф». Проверку на нем будут проходить чиновники. В первую очередь это коснется членов нового регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании 3 сентября.
«Были подысканы две организации для проведения полиграфических исследований. Проработали вопрос, кто будет проходить проверку в мониторинговом виде, а кто по поручению губернатора, а также при приеме на работу. Все готово, списки лиц будут представлены до конца этой недели. Как они будут утверждены, тогда запустим работу. Все будет проходить системно, в здании правительства Самарской области с разъяснением всех прав», — рассказал заместитель председателя регионального кабмина Никита Зубко.
Губернатор попросил членов правительства с пониманием отнестись к нововведению. В ближайшее время предстоит техническая отставка кабмина. Поэтому чиновникам, как сказал Вячеслав Федорищев, предстоит вновь устроиться на работу. Первыми проверку на полиграфе пройдут сам глава региона и председатель правительства Михаил Смирнов.