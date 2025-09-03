Губернатор и глава самарского правительства первыми пройдут проверку на полиграфе

«Были подысканы две организации для проведения полиграфических исследований. Проработали вопрос, кто будет проходить проверку в мониторинговом виде, а кто по поручению губернатора, а также при приеме на работу. Все готово, списки лиц будут представлены до конца этой недели. Как они будут утверждены, тогда запустим работу. Все будет проходить системно, в здании правительства Самарской области с разъяснением всех прав», — рассказал заместитель председателя регионального кабмина Никита Зубко.