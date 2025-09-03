На выборах в Омской области началось досрочное голосование

При этом в комиссии подчеркнули, что правом досрочного голосования могут воспользоваться избиратели, которые 14 сентября не смогут прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или иной уважительной причине. Среди них перечисляются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и прочие уважительные причины.