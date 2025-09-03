На выборах в Омской области началось досрочное голосование

В среду, 3 сентября 2025 года, в избирательной комиссии Омской области сообщили о начале досрочного голосования на выборах в территориальных комиссиях.
«Начинается досрочное голосование на выборах, назначенных на единый день голосования 14 сентября. С сегодняшнего дня проголосовать можно в помещениях территориальных избирательных комиссий, которые расположены в зданиях администраций округов», — заявили в омском облизбиркоме.
При этом в комиссии подчеркнули, что правом досрочного голосования могут воспользоваться избиратели, которые 14 сентября не смогут прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья или иной уважительной причине. Среди них перечисляются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и прочие уважительные причины.
Отмечается, что адреса и режим работы комиссий можно узнать на сайте Облизбиркома в разделе ЕДГ-2025. Досрочное голосование в территориальных комиссиях продлится по 9 сентября. А с 10 сентября начнется голосование в УИК.
Напомним, что в единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Омской области пройдут дополнительные выборы депутатов Омского горсовета (округа 11 и 23), довыборы депутата Совета Горьковского района по одномандатному округу № 8, выборы депутатов Совета Калачинского района, Совета Колосовского района, довыборы депутата Совета Любинского района, выборы депутатов Совета Русско-Полянского района, а также выборы Совета Муромцевского района, Совета Седельниковского района, Совета Тарского района, Совета Усть-Ишимского района и Совета Черлакского района.