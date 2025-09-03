Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия Филата оспорит в ЕСПЧ отлучение от выборов

Партия Филата оспорит в ЕСПЧ исключение из списка политических формирований.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) экс-премьера республики Владимира Филата оспорит в Европейском суде по правам человека решение Высшей судебной палаты об исключении ее из списка политических формирований, допущенных к парламентским выборам, сообщает пресс-служба политсилы.

Ранее ЦИК отказался регистрировать ЛДПМ, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение в Апелляционной палате, которая обязала ЦИК допустить ее к выборам в парламент. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии.

Либерально-демократическая партия Молдовы решительно осуждает способ, которым Высшая судебная палата рассмотрела и отклонила апелляцию партии, приняв при этом к сведению необоснованную жалобу Центральной избирательной комиссии… Столкнувшись с этой несправедливостью, ЛДПМ заявляет, что обжалует решение Высшей судебной палаты в Европейском суде по правам человека.

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии

Поясняется, что вечером 2 сентября после 22:30 (совпадает с мск), не уведомив заранее стороны и не опубликовав своевременно график рассмотрения, Высшая судебная палата фактически тайно обнародовала свое решение.

«Суд предпочел сохранить формальную позицию ЦИК, опустив реальные и официально признанные факты… ЛДПМ обращает внимание общественности и международных партнеров на то, что подобные неправомерные решения, принимаемые скрытно, подрывают доверие граждан к избирательному процессу и ставят под угрозу демократические стандарты, принятые Республикой Молдова. Партия также проинформирует миссии по мониторингу об этом произвольном решении об исключении из избирательной кампании», — отмечается в сообщении.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше